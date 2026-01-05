Трамп пригрозил временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что она может заплатить «еще более высокую цену, чем Мадуро»

CentralAsia (CA) - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США, заявил Дональд Трамп.

«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро», — сказал президент США в телефонном интервью The Atlantic.

Как отмечает издание, Трамп в своей недвусмысленной угрозе дал ясно понять, что не потерпит «вызывающего отказа» Родригес от сотрудничества.

В этом же интервью президент добавил, что США в оборонительных целях нужен контроль над Гренландией.

Ранее в беседе с The New York Post американский лидер заявил, что военное присутствие США в Венесуэле не потребуется, если Родригес «будет делать то, что мы хотим».

Позже 5 января Родригес обратилась к Трампу, заявив, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны». Ее заявление приводит газета Correo del Orinoco.

«Это всегда было позицией президента Николаса Мадуро, и это позиция всех венесуэльцев прямо сейчас. Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятила свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой, где все хорошие венесуэльцы смогут объединиться», — сказала она.

По словам Родригес, Каракас считает приоритетной задачей «построение сбалансированных и уважительных отношений» с США, а также со странами региона.

«Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на общее развитие, в рамках международного права и для укрепления прочного сосуществования», — сказала и.о. лидера.

Венесуэла привержена миру и мирному сосуществованию, подчеркнула она. «Наша страна стремится жить в мире, свободном от внешних угроз, в атмосфере уважения и международного сотрудничества. Мы считаем, что глобальный мир строится прежде всего на обеспечении мира внутри каждой страны», — добавила Родригес.

«Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее», — заключила она.

3 января Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес временной главой государства. Это произошло после того, как американские спецназовцы похитили в Каракасе и вывезли из Венесуэлы в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США намерены отдать Мадуро под суд по обвинениям в «наркотерроризме».

На пресс-конференции, посвященной итогам военной операции в Каракасе, Дональд Трамп объявил, что временное управление Венесуэлой будет осуществлять его администрация — до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Он утверждал, что Делси Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США. Однако вскоре временный президент Венесуэлы выступила по государственному телевидению и осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро.