Число жертв атаки США на Венесуэлу выросло до 80, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате военной операции США, проведенной в субботу с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, возросло до 80 человек. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

По его словам, среди жертв есть как гражданские лица, так и сотрудники силовых структур. Он добавил, что число погибших может еще вырасти.

Правительство Кубы заявило о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро. Кубинские власти сообщили, что они погибли в бою или в результате авиаударов американских военных.

«В результате преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла ранним утром 3 января 2026 года, в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», — сообщается в публикации.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил двухдневный национальный траур, он продлится с 06:00 5 января до полуночи 6 января. В это время флаги будут приспущены, мероприятия отменены.

4 января министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что спецназ США убил значительную часть охраны Мадуро во время операции по его похищению.

США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.