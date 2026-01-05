Доказательство того, что монгольский язык является одним из древнейших языков мира. Видео

25 ноября 2019 года в Госрезиденции состоялась церемония установления памятника с высеченной надписью на алфавитно-слоговом письме – брахми

«Надпись Хуйс Толгой» (ХT) — одноязычная надпись на монгольском языке, найденная в аймаке Булган, Монголия, в 1975 году Навааном Доржпагмой. 11-строчный текст написан вертикальным шрифтом брахми справа налево с горизонтальными знаками, разделяющими слова.

На очередной сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО древние монгольский письменный памятник «Надпись Хуйс Толгой» и сутра «Хүний биеийн бүртгэл бичвэр» (Учебник человеческого организма), номинированной Монгольской академией медицинских наук, были включены в Всемирный реестр документального наследия.

Язык надписи был неизвестен до совместной экспедиции Александра Вовина, Этьена де ла Вессьера, Дитера Мауэ и Мехмета Олмеза в Монголию в 2014 году для более детального изучения стелы.

Из-за некоторых морфологических особенностей язык надписи был предположительно монгольским, а не тюркским. Язык, «который можно условно назвать разновидностью парамонгольского», «гораздо ближе к основным монгольским языкам, таким как среднемонгольский и современные сохранившиеся монгольские языки, чем к киданьским (парамонгольском)», и, вне всякого сомнения, является некой формой монгольского, близкой к основному монгольскому языку.

Известный ученый Дулам Сэндэнжав заявил, что это стало ударом по ошибочным взглядам пантюркистов.

Дитер Мауэ, специалист по санскриту и брахми, расшифровал надпись на брахми. Впоследствии его проанализировал лингвист Александр Вовин, который отметил сходство языка ХТ с основным монгольским (среднемонгольским) языком в отличие от более южного киданьского языка.

Этому памятнику более 1400 лет и написан на брахми. Он является таким образом, древнейшим из сохранившихся памятников с надписью на брахми, т.е. относится к раннему периоду «Чингисов камень» на 600 лет, который с 1939 года хранится в Эрмитаже, Россия.

Три стелы с неизвестными надписями были найдены в 1967 году в местности «Хуйс толгой» сомона Могод аймака Булган в ходе научного исследования, проведенного экспедицией Института языка и литературы Академии наук Монголии под руководством Цэнда Даваа. В 1972 году научный сотрудник Института истории АН Монголии Шинэхуу Маамдай подтвердил, что это надпись относится к разновидностям древнейшего слогового письма-брахми.

В 2014 году 4 зарубежных ученых во главе с немцем Дитером Мауэном сумели дешифровать надпись на брахми, подтвердив догадку Шинэхуу Маамдай и выявили что, этим алфавитно-слоговым письмом обозначены звуки монгольской письменности.

