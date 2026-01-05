Монголия входит в число 20 лучших стран мира по темпам восстановления туризма

CentralAsia (MNG) -
Согласно ноябрьскому выпуску «Всемирного туристического барометра» за 2025 год, опубликованному Всемирной туристской организацией ООН (ВТО), Монголия официально вошла в число 20 лучших стран мира по темпам восстановления туризма.
Отчет публикуется четыре раза в год и включает анализ последних данных о туристических направлениях (въездной туризм) и рынках-источниках (выездной туризм). Барометр также включает Индекс доверия, основанный на опросе Группы экспертов ООН по туризму, который дает оценку последних показателей и краткосрочных перспектив международного туризма.
В период с января по сентябрь 2025 года количество иностранных туристов увеличится на 5%
Количество иностранных туристов (с ночевкой) выросло на 5% в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, или на 3% по сравнению с допандемическим 2019 годом.
В период с сентября по сентябрь более 1,1 миллиарда туристов совершили международные поездки, что примерно на 50 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Результаты отражают устойчивый спрос на поездки в течение всего года, несмотря на высокую инфляцию в сфере туристических услуг и неоднозначную уверенность путешественников из-за геополитической и торговой напряженности.
В третьем квартале наблюдался рост на 4% по сравнению с 2024 годом, чему способствовал высокий спрос в летний сезон в Северном полушарии.
В Африке за первые девять месяцев 2025 года наблюдался 10-процентный рост числа прибытий. В Европе, крупнейшем в мире регионе по количеству иностранных туристов, в период с января по сентябрь 2025 года побывало 625 миллионов человек, что на 4% больше, чем за те же месяцы 2024 года.
В Северной и Южной Америке зафиксирован рост на 2% по сентябрь включительно, увеличение на 3% в первом и втором кварталах, но неболькое снижение в третьем квартале (-1%). Количество прибытий на Ближний Восток выросло на 2% в период с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За первые девять месяцев 2025 года число прибытий в страны Азии и Тихоокеанского региона выросло на 8%, достигнув 90% от допандемийного уровня (-10% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года), поскольку регион продолжает восстанавливаться.
Наиболее высокие темпы роста числа прибытий в период с января по сентябрь 2025 года были зафиксированы в Бразилии (+45% по сравнению с 2024 годом), Вьетнаме и Египте (в обоих случаях +21%), а также в Эфиопии и Японии (в обоих случаях +18%).
Ежемесячные данные о доходах от международного туризма свидетельствуют о значительном росте расходов туристов в ряде направлений до сентября 2025 года, таких как Япония (+21%), Никарагуа (+19%), Египет (+18%), Монголия и Марокко (оба показателя +15%).
Высокий спрос также наблюдается в расходах за рубежом со стороны таких крупных рынков, как США (+7% по август), Франция (+5%), Германия и Италия (обе страны +4%).
Результаты за период до сентября соответствуют прогнозу Всемирного туристического барометра за январь 2025 года, согласно которому ожидается рост числа прибытий на 3-5% в 2025 году. Однако такие факторы, как высокие цены на поездки и сложная геополитическая обстановка, остаются важными факторами риска снижения показателей.
В отчете указывается, что за первые девять месяцев 2025 года число иностранных туристов, посетивших Монголию, увеличилось на 16 процентов по сравнению с 2024 годом, что вдвое превышает региональный средний показатель.
По сравнению с допандемическим уровнем 2019 года, въездной туризм вырос на 44 процента, что позволило Монголии войти в число наиболее быстро восстанавливающихся туристических направлений в мире. Этот показатель превышает региональный средний уровень и отражает эффективность мер правительства по развитию и продвижению туризма.
По данным Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи, эти результаты являются следствием политики, реализованной в рамках инициативы «Годы посещения Монголии» (2023–2028), включая расширение продвижения туризма, упрощение визовых требований и увеличение количества международных рейсов.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews