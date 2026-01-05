Монголия входит в число 20 лучших стран мира по темпам восстановления туризма

CentralAsia (MNG) -

Отчет публикуется четыре раза в год и включает анализ последних данных о туристических направлениях (въездной туризм) и рынках-источниках (выездной туризм). Барометр также включает Индекс доверия, основанный на опросе Группы экспертов ООН по туризму, который дает оценку последних показателей и краткосрочных перспектив международного туризма.

Количество иностранных туристов (с ночевкой) выросло на 5% в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, или на 3% по сравнению с допандемическим 2019 годом.

В период с сентября по сентябрь более 1,1 миллиарда туристов совершили международные поездки, что примерно на 50 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Результаты отражают устойчивый спрос на поездки в течение всего года, несмотря на высокую инфляцию в сфере туристических услуг и неоднозначную уверенность путешественников из-за геополитической и торговой напряженности.

В третьем квартале наблюдался рост на 4% по сравнению с 2024 годом, чему способствовал высокий спрос в летний сезон в Северном полушарии.

В Африке за первые девять месяцев 2025 года наблюдался 10-процентный рост числа прибытий. В Европе, крупнейшем в мире регионе по количеству иностранных туристов, в период с января по сентябрь 2025 года побывало 625 миллионов человек, что на 4% больше, чем за те же месяцы 2024 года.

В Северной и Южной Америке зафиксирован рост на 2% по сентябрь включительно, увеличение на 3% в первом и втором кварталах, но неболькое снижение в третьем квартале (-1%). Количество прибытий на Ближний Восток выросло на 2% в период с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За первые девять месяцев 2025 года число прибытий в страны Азии и Тихоокеанского региона выросло на 8%, достигнув 90% от допандемийного уровня (-10% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года), поскольку регион продолжает восстанавливаться.

Наиболее высокие темпы роста числа прибытий в период с января по сентябрь 2025 года были зафиксированы в Бразилии (+45% по сравнению с 2024 годом), Вьетнаме и Египте (в обоих случаях +21%), а также в Эфиопии и Японии (в обоих случаях +18%).

Ежемесячные данные о доходах от международного туризма свидетельствуют о значительном росте расходов туристов в ряде направлений до сентября 2025 года, таких как Япония (+21%), Никарагуа (+19%), Египет (+18%), Монголия и Марокко (оба показателя +15%).

Высокий спрос также наблюдается в расходах за рубежом со стороны таких крупных рынков, как США (+7% по август), Франция (+5%), Германия и Италия (обе страны +4%).