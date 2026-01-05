Выделены средства на создание лаборатории гистосовместимости в одной из больниц Улан-Батора

2 января 2026 года премьер-министр Занданшатар Гомбожав посетил Центр трансплантации клеток, тканей и органов, где объявил о выделении ₮2.02 млрд (это составляет около $569 тыс. по нынешнему курсу) на создание новой лаборатории гистосовместимости (подбора тканей). Об этом сообщается на официальном правительственном сайте.

Лаборатория гистосовместимости — это специализированное медицинское учреждение, которое проводит исследования Главного комплекса гистосовместимости (ГКГС или HLA-типирование) для оценки совместимости тканей, в основном для трансплантологии и репродуктивного здоровья. Основная задача — определение HLA-антигенов (HLA-A, -B, -DR, -DQ, -DP) в ДНК пациента для подбора донора при трансплантации органов или для выявления причин бесплодия/невынашивания беременности. Анализ помогает предсказать иммунный ответ и риск отторжения трансплантата, а также предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям.

Лаборатория гистосовместимости играет решающую роль в трансплантации органов, проверяя совместимость тканей донора и пациента. Этот процесс позволяет медицинским специалистам оценивать точность соответствия, прогнозировать потенциальные послеоперационные осложнения и оценивать общую эффективность лечения. Кроме того, оборудование лаборатории будет выполнять двойную функцию в диагностике и лечении рака, помогая в раннем выявлении опухолей на генетическом уровне.

Благодаря созданию этой лаборатории, Вторая государственная многопрофильная больница сможет проводить подбор тканей для трансплантации печени и почек собственными силами, начиная с этого года. Это важный шаг на пути к сокращению длинных очередей на операции по пересадке органов по всей стране.

Первоначально в этом году больница планировала провести 10 операций по пересадке печени и 5 операций по пересадке почек. С созданием лаборатории больница сможет увеличить количество таких операций.

В настоящее время заболевания почек занимают первое место среди пациентов в списках ожидания на трансплантацию органов в Монголии. Из 1094 пациентов, ожидающих трансплантации, 683 нуждаются в пересадке почек, а 182 — в пересадке печени. Согласно отчету Координационного отдела по трансплантации клеток, тканей и органов за 2023 год, ежегодно более 250 человек получают диагноз, указывающий на необходимость трансплантации почек, и впоследствии добавляются в список ожидания.

В совместном отчете Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывается, что в Монголии от 100 000 до 120 000 человек могут страдать от той или иной формы хронического заболевания почек. Ежегодно примерно 1300–1500 человек начинают лечение гемодиализом, а у 1000–1200 человек впервые диагностируется хроническая почечная недостаточность. Около 60 процентов граждан с хронической почечной недостаточностью в конечном итоге нуждаются либо в гемодиализе, либо в пересадке почки.

Медицинские работники подчеркнули, что растущее число случаев хронической почечной недостаточности и стагнация уровня смертности указывают на острую необходимость повышения доступности лечения с помощью трансплантации органов.

