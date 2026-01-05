экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Валютные резервы Монголии достигли рекордного уровня в 2025 году

CentralAsia (MNG) -   Согласно официальным данным, опубликованным центральным банком Монголии в пятницу, валютные резервы страны к концу 2025 года достигли рекордного уровня в $7 млрд ($7 005 270 000).

Согласно официальным данным, опубликованным центральным банком Монголии в пятницу, валютные резервы страны к концу 2025 года достигли рекордного уровня в $7 млрд ($7 005 270 000).

Центральный банк рассчитывает в долгосрочной перспективе увеличить валютные резервы страны до $10 млрд.

По данным регулятора, к концу декабря 2024 года валютные резервы Монголии составляли $5.5 млрд.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com