Валютные резервы Монголии достигли рекордного уровня в 2025 году

CentralAsia (MNG) - Согласно официальным данным, опубликованным центральным банком Монголии в пятницу, валютные резервы страны к концу 2025 года достигли рекордного уровня в $7 млрд ($7 005 270 000).

Центральный банк рассчитывает в долгосрочной перспективе увеличить валютные резервы страны до $10 млрд.

По данным регулятора, к концу декабря 2024 года валютные резервы Монголии составляли $5.5 млрд.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

