Валютные резервы Монголии достигли рекордного уровня в 2025 году
CentralAsia (MNG) - Согласно официальным данным, опубликованным центральным банком Монголии в пятницу, валютные резервы страны к концу 2025 года достигли рекордного уровня в $7 млрд ($7 005 270 000).
Центральный банк рассчитывает в долгосрочной перспективе увеличить валютные резервы страны до $10 млрд.
По данным регулятора, к концу декабря 2024 года валютные резервы Монголии составляли $5.5 млрд.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews
