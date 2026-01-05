Банк Монголии закупит 16.3 тонны драгоценных металлов в 2025 году

CentralAsia (MNG) - В декабре 2025 года Банк Монголии закупил 2775.4 кг драгоценных металлов. За год в общей сложности объем закупок составил 16.3 тонны.

Отделение Банка Монголии в аймаке Дархан -Уул закупило 880.5 кг драгоценных металлов, а отделение в Баянхонгоре — 1950.3 кг. Это на 0.7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупочная цена Банка Монголии на драгоценные металлы устанавливается на уровне мирового рынка. Средняя закупочная цена золота в прошлом месяце — 490 374.67 тугриков.

