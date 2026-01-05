Территория Монголии покрыта снежным покровом на 74 процента

CentralAsia (MNG) - Согласно данным измерений снежного покрова, проводимых раз в неделю Институтом гидрометеорологии, по состоянию на 31 декабря снегом было покрыто 74 процента всей территории.

Наибольший снежный покров наблюдается в сомонах Ховд, Завхан, Цецен — Уул и Хувсгуль, достигая максимальной глубины 30-40 см. По сравнению с предыдущими десятью днями количество снега уменьшилось на 5 процентов.

Толщина льда на 5-50 см меньше, чем в среднем за тот же период в 2025 году и за многие годы.

По состоянию на 1 января большинство рек и озер в Монголии покрыты льдом, толщина льда увеличилась на 5-45 см по сравнению с предыдущими десятью днями, достигнув 20-120 см. Но ледовая нагрузка еще не достигла достаточного уровня для передвижения людей, скота и транспортных средств, поэтому Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) настоятельно предупреждает об опасности передвижения по льду или использования транспортных средств для экономии времени или сокращения маршрутов.

