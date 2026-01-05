Россия готова участвовать в развитии энергетики Монголии

CentralAsia (MNG) - Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран Александр Козлов.

"Коллеги наши (Монголия – ред.) пытаются создать энергетику современную, соответствующую вызовам. Мы готовы в ней участвовать. Это проекты, связанные с реконструкцией ТЭЦ-3, это участие в нашей компании "Росатом", это вопросы, связанные со строительством гидроэлектростанций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как отмечает Козлов, сотрудничество в сфере энергетики является важным направлением, так как Монголия является крупным потребителем энергии, которую производит РФ.

