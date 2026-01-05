Монголия продлила безвизовый режим для граждан 34 стран до конца 2026 года

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабинета министров было принято решение продлить для граждан 34 стран право на безвизовое пребывание в Монголии сроком до 30 дней. Действие этого режима продлено до конца 2026 года.

Таким образом, безвизовый режим для этих государств продлен на один год. Из 34 стран 32 являются европейскими, а две другие - Австралия и Новая Зеландия. Граждане этих стран могут посещать Монголию с туристическими целями без визы.

Кроме того, безвизовый въезд на срок от 14 до 90 дней с целью туризма разрешен гражданам еще 30 стран.

Также отмечается, что в 2025 году Министерство иностранных дел выдало 124945 виз. Это на 14,18% больше, чем годом ранее.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения