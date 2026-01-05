экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия продлила безвизовый режим для граждан 34 стран до конца 2026 года

CentralAsia (MNG) -  На заседании Кабинета министров было принято решение продлить для граждан 34 стран право на безвизовое пребывание в Монголии сроком до 30 дней. Действие этого режима продлено до конца 2026 года. 

Таким образом, безвизовый режим для этих государств продлен на один год. Из 34 стран 32 являются европейскими, а две другие - Австралия и Новая Зеландия. Граждане этих стран могут посещать Монголию с туристическими целями без визы. 

Кроме того, безвизовый въезд на срок от 14 до 90 дней с целью туризма разрешен гражданам еще 30 стран. 

Также отмечается, что в 2025 году Министерство иностранных дел выдало 124945 виз. Это на 14,18% больше, чем годом ранее. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com