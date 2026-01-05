КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет

CentralAsia (CA) - КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно заявлению агентства, пуски были осуществлены из района Рёкпхо в Пхеньяне. Ракеты поразили цели на расстоянии в тысячу километров в акватории Японского моря.

За учениями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Мы должны последовательно совершенствовать военные средства, прежде всего наступательные вооружённые системы. Это является необходимой мерой самообороны... Откровенно говоря, наша подобная деятельность направлена на поэтапное доведение ядерного сдерживания до высокого уровня развития. Необходимость этого наглядно подтверждается недавним геополитическим кризисом и сложной международной обстановкой», – цитирует ЦТАК северокорейского лидера.

Как пишет Reuters, аналитики связывают испытания с опасениями Пхеньяна из-за ударов США по Венесуэле. Эксперт Корейского института национального объединения Хон Мин указал, что на это намекает фраза Кима о «недавнем геополитическом кризисе».

Кроме того, накануне северокорейская сторона осудила операцию США в Венесуэле и назвала её посягательством на суверенитет. При этом запуск произошёл за несколько часов до отъезда президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай, где он планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

По информации южнокорейских СМИ, утром 4 января КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты были запущены из окрестностей Пхеньяна и пролетели около 900 км. В связи с запуском ракет власти Южной Кореи провели срочное совещание по вопросам нацбезопасности.