Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила президенту США Дональду Трампу после его очередных претензий на Гренландию. Об этом говорится в соответствующем письме.

Метте Фредериксен призвала власти США прекратить угрозы в адрес Гренландии.

«Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства», - говорится в письме Фредериксен.

Она подчеркнула, что Гренландия и ее народ ясно дали понять, что не продаются, и призвала Вашингтон прекратить угрозы в адрес «исторически близкого союзника и другого народа».

Накануне Трамп заявил, что Штатам необходим контроль над Гренландией из соображений обороны.

«Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам она нужна для обороны», – сказал американский президент.