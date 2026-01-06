Монгольские гонщики примут участие в ралли «Дакар-2026»

CentralAsia (MNG) - Монголию представляют Заслуженный спортсмен Эрдэнэбилэгийн Халиунболд и мастер спорта международного класса Мөрөн Пурэвдорж.

В первый день гонщики преодолели общую дистанцию 527 км, из которых 305 км прошли по специальному участку через каменистую, песчаную и грунтовую местность. Кроме того, 70% маршрута пролегало по гравийным дорогам, 16% - по песчаным, 8% - по каменистым и 4% - через песчаные дюны.

Монгольский гонщик Халиунболд Эрдэнэбилэг занял 33-е место из 120 участников и 20-е место в категории «Ралли 2», преодолев спецучасток протяженностью 305 км за 3 часа 51 минуту и ​​45 секунд.

Другой монгольский участник, Мөрөн Пурэвдорж занял 50-е место в общем зачёте и 35-е в категории «Ралли 2».

Во второй день, 5 января, гонка направится вглубь Аравийского полуострова, к бивуаку в Аль-Уле.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения