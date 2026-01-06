экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия возглавила мировой рейтинг по развитию памяти после победы на чемпионате мира

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены занимают лидирующую позицию в мировом рейтинге по развитию памяти.

Сборная Монголии заняла первое место в общекомандном зачете на 34-м чемпионате мира по развитию памяти, который стал завершающим турниром 2025 года. Это уже седьмая победа страны в данном интеллектуальном виде спорта за последние 15 лет участия, что подтверждает ее статус одной из ведущих стран в этой дисциплине.

Национальная команда, представленная 37 спортсменами, завоевала 66 медалей из 90 возможных: 27 золотых, 21 серебряную и 22 бронзовые. Кроме того, монгольские спортсмены-интеллектуалы получили 10 кубков.

Благодаря этому успеху Монголия возглавила мировой рейтинг, опередив Австралию, Китай, Вьетнам и Алжир, которые также вошли в пятерку сильнейших стран.

