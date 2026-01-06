Премьер-министр провел виртуальную встречу с губернаторами в аймаке Хубсугул

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Занданшатар Гомбожав работает в аймаке Хубсугул.

Секретариат Кабинета министров готовится к проведению 15 января 2026 года единой встречи председателей хуралов и представителей граждан столицы, а также губернаторов, на которой стороны подпишут соглашения о результатах деятельности.

В преддверии этого события правительство Монголии организует данную онлайн-встречу, чтобы обеспечить единое понимание руководством аймаков, столицы, сомонов и районов экономической, социальной и отраслевой политики, проводимой в 2026 году.

Заместитель главы Секретариата Кабинета министров Раднаасэд Шатарбал отметил, что если ранее обмен информацией происходил только между руководителями аймаков и столиц, то на этот раз информация предоставляется интегрированным образом руководителям, главам департаментов и ведомств, а также должностным лицам на уровне аймаков, столиц, сомонов и районов. Он подчеркнул, что государственная политика и услуги должны предоставляться гражданам без бюрократии, прозрачно и открыто.

В онлайн-встрече принимают участие руководители 21 аймака, столицы и более чем 300 сомонов и районов.

На встрече премьер-министр Занданшатар представил краткий обзор текущей социально-экономической ситуации, достижений 2025 года и стратегических приоритетов правительства на 2026 год.

Премьер-министр обратился к участникам с информацией о 300-дневном плане действий, направленном на ускорение экономического восстановления и обеспечение того, чтобы его выгоды дошли до граждан, и призвал местные власти занять активную позицию в реализации этого плана, который направлен на обеспечение экономического роста для граждан и защиту средств к существованию, создание более благоприятной среды для бизнеса, оптимизацию роли правительства в экономике и поддержание стабильного макроэкономического роста.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения