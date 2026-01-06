В аймаке Дундговь состоится Национальный фестиваль верблюдов

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии с 23 по 25 января 2026 года в аймаке Дундговь пройдет фестиваль верблюдоводов «С верблюда ближе к солнцу» («Тэмээн дээрээс наран ойрхон).

Цель фестиваля — популяризация монгольских верблюдов, двугорбых бактрийских верблюдов, верблюжьей культуры, расширение экономического оборота верблюжьей продукции и передача богатого монгольского наследия верблюдоводства будущим поколениям.

В программу фестиваля входят общенациональная встреча верблюдоводов, соревнования мастеров верблюжьей культуры, скачки на верблюдах-атанах (возрослые самцы верблюдов), двухлетних верблюдах (тором) и трехлетних верблюдах (тайлаг).

Ранее, в 2016 году, в Даланзадгаде, аймаг Өмнөговь, состоялись состязания «Монгольские верблюды-999», в которых приняли участие 1108 верблюдов — достижение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса как самые масштабные верблюжьи скачки.

