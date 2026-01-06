экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В рамках объединенного чемпионата страны будут представлены 10 видов спорта

CentralAsia (MNG) -  Пятый Объединенный чемпионат страны по спорту начнется 18 января 2026 года. В этом году соревнования пройдут по 10 дисциплинам: стрельба из лука, спортивные танцы, виртуальный велоспорт, джиу-джитсу, спортивное скалолазание, кендо, гребля, тхэквондо, пауэрлифтинг и фехтование на колясках. На соревнования зарегистрировалось около 700 спортсменов.

Впервые проведенный в 2022 году под девизом «Монгольские виды спорта – одна сцена – мечта», чемпионат с тех пор значительно способствовал увеличению участия в спорте и интереса к нему среди детей и молодежи.

Организованный в формате Азиатских игр, чемпионат пройдет на нескольких площадках, включая Степную арену, Дворец спорта Буянт-Ухаа, Дворец борьбы и Спортивный комплекс Уранган.

Соревнования начнутся 18 января с соревнований по ледолазанию и завершатся 25 января стрельбой из лука и виртуальным велоспортом.

