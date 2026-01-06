Казахстан приступает к исполнению своих обязанностей в качестве председателя ЕАЭС

CentralAsia (MNG) - Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Беларуси к Казахстану. Представители Казахстана будут координировать работу руководящих органов этой международной организации в 2026 году, а в мае Астана также примет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств.

Президентство переходит к Астане в чрезвычайно сложный период, отмеченный турбулентностью в мировой экономике, заявил казахстанский политолог Талгат Калиев. «Сейчас происходит трансформация всей мировой экономики, парадигмы, которой она следовала со времен Второй мировой войны. Это глобальные тенденции: глобальная торговая система, основанная на рыночном разделении и специализации труда, находится в движении и вот-вот претерпит трансформацию. Мы пока не знаем, где она найдет свое равновесие. Важно уметь предвидеть эти тенденции», — сказал он.

За свою более чем десятилетнюю историю ЕАЭС подвергался «серьезным внешним воздействиям», отметил Калиев. «Поскольку две ключевые экономики ЕАЭС, Казахстан и Россия, сильно зависят от мировых цен на энергоносители и природные ресурсы, нам приходится постоянно корректировать нашу экономическую политику в соответствии с меняющейся обстановкой. Поэтому перед ЕАЭС сейчас стоит задача найти свое место в формирующейся глобальной торгово-экономической системе. С одной стороны, ему необходимо модернизировать свои экономики, а с другой — обрести новую идентичность. Задачи чрезвычайно сложны и амбициозны», — пояснил он.

Внешние факторы будут продолжать влиять на ЕАЭС в 2026 году, заявил политолог, добавив, что страны-члены должны поддерживать экономическую стабильность. «Многое будет зависеть от динамики мирного процесса между Украиной и Россией при посредничестве США или других стран, если он состоится в следующем году, поскольку санкционный конфликт между Западом и Россией также серьезно влияет на состояние ЕАЭС», — подчеркнул он.

Ключевые задачи Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность председателя Высшего Евразийского экономического совета в 2026 году, заявил на встрече в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, что мир вступил в эпоху искусственного интеллекта. Он подчеркнул необходимость активной интеграции этой технологии во все виды деятельности Союза, включая прогнозирование торговых потоков, оценку влияния таможенных пошлин и мониторинг законодательства стран-членов на соответствие Договору о ЕАЭС. Он также предложил выпустить совместное заявление об ответственном развитии ИИ в ЕАЭС в рамках Евразийского экономического форума, который должен состояться в республике в этом году.

Токаев выразил мнение, что ЕАЭС может претендовать на роль глобального транспортно-логистического хаба, добавив, что видит необходимость развития логистики, а также укрепления промышленного сотрудничества, поскольку «дополнительные возможности для производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 миллиардов долларов, по оценкам аналитиков Евразийского банка развития».

Кроме того, казахстанский лидер отметил необходимость устранения искусственных ограничений на передвижение граждан внутри ЕАЭС и километровых очередей грузовых перевозок на границах, призвав страны-члены строго соблюдать взаимные обязательства. Он также напомнил, что соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, а также соглашения об экономическом партнерстве с ОАЭ и Индонезией были подписаны в 2025 году. Необходимо дальнейшее расширение сотрудничества Союза с арабскими государствами, странами Глобального Юга, Юго-Восточной Азии и Африки, добавил Токаев.

В настоящее время в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Председательство ежегодно сменяется между ними.

