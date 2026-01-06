Олимпийский чемпион Масю Бейкер проведет занятия для юных дзюдоистов аймака Увс

CentralAsia (MNG) - Японский дзюдоист Масю Бейкер (Мэтью Бейкер), чемпион Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призёр чемпионата мира (2015) и Азиатских игр (2018), прибыл в Монголию по приглашению четырехкратного чемпиона по национальной борьбе Батсуурь Намсрайжав.

Совместно с Федерацией дзюдо Монголии он проведёт недельные занятия для юных спортсменов аймака Увс, во время которых поделится своим умением, опытом и техникой проведения схваток. Мероприятие внесёт важный вклад в повышение уровня подготовки региональных детей и молодёжи, занимающихся дзюдо, а также в приближении их навыков к международным стандартам

По завершении официальной части своего визита Масю Бейкер примет участие в церемонии открытия турнира по дзюдо среди юниоров в Улаaнбаатаре, который пройдет в открытом формате.

