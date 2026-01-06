Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности обязал соблюдать правила хранения и транспортировки вакцин для животных

CentralAsia (MNG) - Официальные лица во главе с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Бадамсурэном Мягмарсурэном посетили с рабочим визитом предприятие Биокомбинат и Государственную лабораторию по испытанию и сертификации ветеринарных препаратов. Об этом сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

На предприятии «Биокомбинат» осуществляется производство 44 видов жидких и 21 вида сухих вакцин, 20 видов диагностических средств и трёх видов разбавителей.

В прошлом году за счёт финансовой поддержки Всемирного банка и льготного инвестиционного кредита были реализованы два проекта: переход на технологию производства вакцин на линейных клетках и автоматизация упаковки жидких вакцин. Это позволило провести модернизацию соответствующих производственных процессов.

На перспективу запланирована комплексная техническая модернизация цеха по производству сухих вакцин. Для её реализации потребуется финансирование в размере 3,5 миллиарда тугриков.

Государственная лаборатория по испытанию и сертификации ветеринарных препаратов в прошлом году прошла аккредитацию по трём международным стандартам.

За отчётный период лабораторией были проведены испытания и анализ 769 серий ветеринарных препаратов, биопрепаратов и кормовых добавок (419 наименований продукции от 72 предприятий), по результатам которых выданы соответствующие сертификаты.

Руководство и сотрудники лаборатории отметили необходимость пересмотра решения о её слиянии с Государственной центральной ветеринарно-санитарной лабораторией, а также обсудили актуальные вопросы, включая поддержку стабильной работы квалифицированного персонала и включение расходов на дорогостоящие стандартные вещества в государственный бюджет.

Министр поручил обеспечить повышение координации между организациями, разработку детальных планов развития бизнеса на перспективу, целевое использование утвержденного годового бюджета и иных ресурсов для внедрения технологических инноваций, а также строгое соблюдение процедур хранения и транспортировки вакцин вплоть до их доставки на пастбища.

Кроме того, министр Бадамсурэн обозначил привлечение финансирования в качестве ключевого приоритета министерства. Он подчеркнул фундаментальную важность этого направления для обеспечения вакцинации и здоровья животных, безопасности пищевых продуктов, а также успешного экспорта мясной продукции.

