На суде в США Мадуро назвал себя военнопленным и отверг обвинения по делу о наркотерроризме

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные американскими властями в ходе военной операции, заявили на заседании в понедельник, 5 января, в суде в Нью-Йорке о своей невиновности.

«Я невиновен. Я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны», - приводит CNN слова Мадуро. Он также назвал себя «военнопленным». «Я был захвачен в своем доме в Каракасе, Венесуэла».

Президент и его супруга присутствовали на заседании в тюремной одежде, с наушниками для перевода, без наручников, но в ножных кандалах. Флорес на заседании назвала себя первой леди Венесуэлы и также заявила, что не признает вину.

Адвокаты супругов сообщили суду, что в данный момент их подзащитные не добиваются освобождения под залог — они подадут ходатайства об этом позже.

Защитник Мадуро Барри Поллак отметил, что существуют вопросы к законности того, как его клиент был доставлен в США. Адвокат Флорес Марк Донелли сказал, что она получила травмы при похищении и нуждается в медицинском осмотре.

Следующее заседание назначено на 17 марта, до этого времени Мадуро и его жена будут оставаться под стражей в Нью-Йорке.

Николас Мадуро и Силия Флорес были вывезены из Венесуэлы американским спецназом в ночь на 3 января. Их перевезли в Нью-Йорк и заключили под стражу. Власти США обвиняют президента Венесуэлы в контрабанде наркотиков в страну и хранении оружия, его жену — в контрабанде наркотиков и получении взяток.