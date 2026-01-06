В Иране проходят протесты, по данным правозащитных организаций, погибли 35 человек

CentralAsia (CA) - В Иране за девять дней продолжающихся уличных протестов погибли по меньшей мере 35 человек, а более 1200 демонстрантов были арестованы. Об этом говорится в отчете Иранского агентства по правам человека HRANA на 5 января.

По данным HRANA, протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, прошли как минимум в 88 городах, или в 27 из 31 провинций страны. В определенный момент иранские силовики стали применять силу против демонстрантов, особенно на акциях в небольших населенных пунктах, пишут правозащитники.

Такие действия спровоцировали новую волну протестов в крупных городах, в том числе Мешхеде и столице Ирана Тегеране . К демонстрациям присоединились студенты как минимум 17 вузов по всей стране. В ответ, по данным студенческих СМИ, силовики стали проводить рейды на территории кампусов. В целом же начавшиеся в стране протесты стали самыми массовыми для Ирана с 2022 года, когда поводом для возмущения граждан стала смерть 22-летней Махсы Амини после ее задержания «полицией нравов».

Среди насчитанных 35 погибших в ходе массовых протестов в Иране 29 - протестующие, четверо - дети, а еще два - сотрудники сил безопасности, сообщают правозащитники. Иранские власти не делали официальных заявлений о числе погибших или раненых в ходе протестов.

Ранее иранские государственные СМИ писали о как минимум одном таком возможном случае: на демонстрации в городе Кухдешт был убит 21-летний участник военизированного формирования «Басидж», которое подчиняется Корпусу стражей исламской революции (КСИР ).

По данным СМИ, силовики попытались использовать оружие для разгона акции в Кухдеште. В ответ протестующие стали бросаться камнями, что и могло стать причиной смерти члена «Басиджа».

5 января представительство судебной системы Исламской Республики Иран заявило, что к арестованным в ходе протестных акций не будут проявлять снисхождения.

The Times со ссылкой на источники в разведке Великобритании сообщает, что 86-летний аятолла Али Хаменеи планирует покинуть Тегеран, если увидит, что армия и силы безопасности перестанут выполнять приказы и перейдут на сторону протестующих. Так называемый «План Б», подразумевающий бегство из страны, предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу, заявил собеседник издания.

Экс-сотрудник израильской разведки Бени Сабти, бежавший из Ирана после исламской революции, считает, что Хаменеи может уехать в Москву, потому что «другого места для него нет». В пример он приводит бегство сирийского лидера Башара Асада в Москву непосредственно перед захватом Дамаска повстанцами.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана, где владельцы многих магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и резких колебаний цен, отмечает AFP. 29 декабря курс риала - иранской национальной валюты - упал до нового рекордного минимума (один риал был равен приблизительно 0,00002 евро). А в октябре, по данным Всемирного банка, продовольственная инфляция в Иране составила 64,2% - по этому показателю страну в антирейтинге обошел лишь Южный Судан.



Справка. Human Rights Activists News Agency (HRANA) — это специализированное правозащитное информационное агентство, работающее при неправительственной организации Human Rights Activists in Iran (HRAI).



Штаб-квартира HRAI/HRANA фактически расположена не в Иране, а в США — организация зарегистрирована как некоммерческая и базируется в Вирджинии (район Fairfax), недалеко от Вашингтона, США.