Суд Парижа вынес приговор 10 участникам интернет-травли Брижит Макрон

Эммануэль Макрон, Брижит Макрон

CentralAsia (CA) - Парижский суд признал 10 человек виновными в интернет-травле первой леди Франции Брижит Макрон. Все подсудимые получили разные виды наказания — от обязательного прохождения курсов о вреде кибертравли до восьми месяцев тюремного заключения условно. Об этом сообщила газета Le Monde.

Виновными признаны восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 года до 65 лет. Суд указал на «особенно унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии подсудимых относительно утверждений о якобы трансгендерной идентичности Брижит Макрон и заявления о том, что она якобы родилась мужчиной.

Фигурантов также обвинили в размещении «многочисленных злонамеренных комментариев» о якобы причастности первой леди к педофилии, связанных с тем, что она на 24 года старше своего 48-летнего мужа, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Тифен Озьер, младшая дочь Бриджит Макрон, заявила на суде, что необоснованные утверждения нанесли вред здоровью ее матери. «Ей постоянно приходится следить за тем, что она носит, как держится, потому что она знает, что ее образ может быть искажен»,— сказала она. Озьер добавила, что это повлияло на всю семью, включая внуков Макрон.

Прокуратура требовала назначить фигурантам дела условные сроки от трех до 12 месяцев лишения свободы, а также штрафы в размере до €8 тыс. Самые суровые приговоры прокуратура запросила для трех обвиняемых, которых назвала «подстрекателями». Среди них — 41-летний писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом «Зоэ Саган» и связанный с кругами сторонников теорий заговора. Двое других — 56-летний Бертран Шоллер и 51-летняя Дельфин Жегусс, которая называет себя медиумом и использует псевдоним «Амадин Руа».