В Казахстане возбудили уголовное дело из-за высказываний граждан об атаке на КТК

CentralAsia (KZ) -  Полиция Астаны возбудила уголовное дело из-за высказываний граждан Казахстана, связанных с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил генпрокурор республики Берик Асылов в ответе на запрос депутатов.

Досудебное расследование началось по ч. 1 ст. 174 УК Казахстана (разжигание национальной розни). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают авторов негативных высказываний об атаке на КТК и собирают доказательства. Окончательную правовую оценку дадут по итогам проверки.

17 декабря депутаты Мажилиса от правящей партии «Аманат» призвали Генпрокуратуру проверить пользователей, которые, по их мнению, поддерживали и одобряли атаки на КТК в социальных сетях. «Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам»,— указано в запросе депутатов. Парламентарии указывали на возможную квалификацию таких действий по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене.

Утром 29 ноября БПЛА ударили по морскому терминалу под Новороссийском, через который Казахстан экспортирует значительную часть своей нефти. В Минэнерго республики осудили атаку и назвали ее недопустимой и угрожающей глобальной энергетической безопасности. МИД Казахстана выразил официальный протест.

