В Улан-Баторе будет создана Международная инженерная школа

CentralAsia (MNG) -  Монгольский университет науки и технологий и Внутреннемонгольский университет технологий Китайской Народной Республики совместно создадут Международную инженерную школу, филиал Монгольского университета науки и технологий, в городе Хуньну.

Учебный комплекс будет расположен в пределах Студенческого города, образовательной, научно-исследовательской и промышленной кластерной зоны в рамках генерального плана развития города Хуньну. Проектирование детального генерального плана, первого этапа строительства и инженерной инфраструктуры завершено, начало строительства запланировано на 2026 год.

