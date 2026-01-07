В Улан-Баторе будет создана Международная инженерная школа

CentralAsia (MNG) - Монгольский университет науки и технологий и Внутреннемонгольский университет технологий Китайской Народной Республики совместно создадут Международную инженерную школу, филиал Монгольского университета науки и технологий, в городе Хуньну.

Учебный комплекс будет расположен в пределах Студенческого города, образовательной, научно-исследовательской и промышленной кластерной зоны в рамках генерального плана развития города Хуньну. Проектирование детального генерального плана, первого этапа строительства и инженерной инфраструктуры завершено, начало строительства запланировано на 2026 год.

