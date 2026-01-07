Улан-Батор построит и модернизирует 85.8 км дорог в 2026 году

CentralAsia (MNG) - В этом году Улан-Батор планирует построить 52 километра дорог и дорожной инфраструктуры в 13 населенных пунктах, а также провести ремонтные и восстановительные работы на 33.8 километрах дорог в пяти населенных пунктах, согласно информации из канцелярии губернатора столицы Улан-Батора.

В общей сложности работы по строительству, ремонту и модернизации охватят 85.8 километров дорог и дорожной инфраструктуры. Кроме того, в двух местах будут построены пешеходные мосты, а также установлено уличное освещение на 31 километре дорог в двух местах.

В рамках программы технического обслуживания и улучшения дорог запланированы следующие работы:

Техническое обслуживание и ремонт основных и вспомогательных дорог, включая дорожные знаки и средства регулирования дорожного движения;

Дорожная разметка;

Цветное покрытие выделенных полос для общественного транспорта;

Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями развития;

Повышение безопасности дорожного движения вокруг школ и детских садов;

Строительство систем водоотведения;

Ремонт и расширение колодцев.

Строительство автомагистрали Туул, шестиполосной скоростной дороги протяженностью 32 километра, также начнется в этом году. Контракт с подрядчиком был подписан в 2025 году, и подготовительные работы к проекту выполнены на 80 процентов. Из 112 земельных участков, затронутых изъятием земли для проекта, 10 уже расчищены.

Автомагистраль Туул — это стратегически важный проект, направленный на расширение дорожной сети Улан-Батора, снижение транспортной загруженности и облегчение транзитного движения через центр города.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения