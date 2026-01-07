Цены на золото выросли на 59 процентов с начала 2025 года

CentralAsia (MNG) - Цены на золото выросли на 59 процентов с начала 2025 года. Если в декабре 2024 года золото торговалось по цене $2638.88 за унцию, то к декабрю 2025 года цена выросла до $4310.45 за унцию.

По данным Министерства промышленности и минеральных ресурсов, в январе 2025 года цена на этот драгоценный металл выросла до $2711.28 за унцию. С тех пор золото продолжало укрепляться, устанавливая новые исторические максимумы 50 раз.

В 2026 году ожидается, что цены на золото в среднем вырастут на 6 процентов, достигнув $4900 за унцию, согласно прогнозам Goldman Sachs, крупнейшего в мире инвестиционного банка и финансовой компании со штаб-квартирой в США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения