В Музее театра в Монголии открылась «Зимняя выставка – 2026»

CentralAsia (MNG) - В Музее театра Монголии открылась «Зимняя выставка – 2026», на которой представлены 108 работ, включая буддийское религиозное искусство, современную живопись, изделия из дерева и декоративно-прикладное искусство из древесины зумбер. О выставке объявил Музей монгольского театра.

Цель выставки — привлечь внимание к современным ремеслам и культурному наследию, представив работы, созданные преподавателями и участниками ретрита. Это первый случай, когда выставка совместно представлена ​​публике буддийским медитационно-ремесленным центром «Тушдийн Рашаан» и Театральным музеем Монголии.

Цогт-Очир Жаргалсайхан, исполнительный директор буддийского ретритного центра «Тушдийн Рашаан», отметил, что с 2024 года центр, расположенный в сомоне Хотон аймака Архангай, организует несколько летних выставок в «юртах» для посетителей. Начиная с этого года, организация планирует проводить выставки во все четыре времени года для популяризации культурного наследия. Выставка будет открыта для публики до 23 января 2026 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения