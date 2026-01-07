Монггольский частный банк впервые выпустил облигации на Сингапурской фондовой бирже

CentralAsia (MNG) - Монгольский частный банк M успешно привлек 100 миллионов долларов США через размещение облигаций на Сингапурской фондовой бирже (SGX). Для банка это стало историческим событием, поскольку оно было впервые объявлено на международном долговом рынке.

Этот шаг не только диверсифицирует источники финансирования, но и расширяет деятельность банка, открывая новые возможности для формирования кредитных портфелей (включая «зеленые» кредиты и другие), ориентированных на малый и средний бизнес. J.P. Morgan и Seaport Global выступили в качестве агентов по размещению облигаций.

Исполнительный директор банка, Тэмуулэн Батмөнх, отметил, что успешное размещение облигаций на международном рынке является значительным достижением.

«Это демонстрирует, что банк М заслужил доверие международных инвесторов и способен финансировать свой будущий рост в соответствии с требованиями мирового рынка. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за их неизменное доверие», — подчеркнул он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения