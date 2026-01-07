Управление дорожным движением в Улан-Баторе с помощью искусственного интеллекта

CentralAsia (MNG) - 1 января 2026 года вступило в силу постановление, разрешающее использование интеллектуальных камер с искусственным интеллектом для выявления нарушений правил дорожного движения и наложения штрафов.

За первые четыре дня нового года с помощью этих камер было оштрафовано около 4000 водителей. Кроме того, по словам чиновников, водители часто принимают статус «на проверке» за уведомление о штрафе.

Если физическое или юридическое лицо не согласно со штрафом, выписанным уполномоченным должностным лицом, оно имеет право подать жалобу в районный суд первой инстанции в течение пяти рабочих дней с момента его получения.

Чтобы узнать, к какому судье относится дело, а также контактную информацию помощника судьи, найдите свое имя на сайте https://scp-court.mn/.

По словам Ч. Хувьзаяа, руководителя Центра управления дорожным движением (ЦУР), полный переход на систему искусственного интеллекта не приведет к массовым штрафам. «Это этап полной интеграции регулирования дорожного движения в технологический прогресс», — пояснил он.

Водители жалуются на штрафы, якобы выписанные, например, за непредоставление проезда машинам скорой помощи или пожарным. Муниципальная корпорация Улан-Батора (TMC) опровергла эту информацию, заявив, что подобных инцидентов не зафиксировано, и все штрафы выписываются после тщательного расследования.

Напомним, что в Улан-Баторе установлено более 2600 новых камер на 176 перекрестках и выездах. Теперь движение полностью контролируется искусственным интеллектом, способным выявлять 10 типов нарушений.

