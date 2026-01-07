Посол Монголии совершил рабочий визит в Эдинбург

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Энхсух Баттөмөр совершил рабочий визит в Эдинбург с 1 по 3 января.

В ходе визита посол Энхсух встретился с почетным консулом Монголии Арчи Миллером. Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения имиджа Монголии и развития сотрудничества в области образования и культуры.

Посол Энхсух также встретился с представителями монгольской диаспоры, проживающими и работающими в Шотландии, и проинформировал их о деятельности посольства. Гражданам были предоставлены консульские услуги, а также рассмотрены их вопросы и предложения.

На встречах также присутствовал Хамба Лама Жавзандорж Дуламрагчаа, глава Центрального буддийского монастыря Гандантэгчэнлинг.

