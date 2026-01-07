экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В сомоне Сайхандулаан прошли верблюжьи скачки

CentralAsia (MNG) -  

 Третьего января в сомоне Сайхандулаан аймака Дорноговь прошли верблюжьи скачки в разных возрастных категориях. Об этом сообщает ИА Монцамэ

Мероприятие было организовано совместно Администрацией сомона, Xуралом представителей граждан и региональной федерацией верблюдоводов.

В соревнованиях приняли участие более 20 верблюдоводов из аймаков Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь, Баянхонгор, Говь-Алтай и Өвөрхангай.

В скачках среди верблюдов-самцов первым к финишу пришёл верблюд, принадлежащий Усухбаяру из сомона Баяндалай аймака Өмнөговь. Второе и третье места заняли верблюды Х.Оргил-Эрдэнэ и Л.Мөнгөнцогта из сомона Цогт-Овоо (Өмнөговь).

Аймак Дорноговь является одним из лидеров по поголовью верблюдов в стране, насчитывая более 50 тысяч животных. Сомон Сайхандулаан, на территории которого содержится более 6 тысяч верблюдов, входит в пятёрку крупнейших по их численности в аймаке.

