Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о гарантиях для Киева и размещении войск в Украине после завершения конфликта

CentralAsia (CA) - Франция и Великобритания выразили намерение направить в Украину войска для обеспечения мира после возможного прекращения военных действий с Россией, сообщает «Би-би-си».

Соглашение, предполагающее отправку миротворческого контингента, подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский, приехавшие на саммит «коалиции желающих» в Париже.

Участники саммита, среди которых были также спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, также подписали «Парижскую декларацию», в которой выразили намерение обеспечить Украине гарантии безопасности.

В переговорах принимали участие представители около 30 стран, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, польский премьер Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.

Саммит в Париже состоялся вскоре после переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые перед новым годом встречались в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп и Зеленский обсуждали план окончания военных действий в Украине, первоначально составленный Вашингтоном и многократно менявшийся в ходе нескольких международных саммитов.

После встречи во Флориде ее участники заявили, что им удалось согласовать предоставление Украине гарантий безопасности от США, однако нерешенным остался главный вопрос: требования России вывести украинские войска из подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Зеленский заявил, что мирный план согласован на 90%, при этом он признал, что больше всего разногласий остается по вопросу территорий.

Главным результатом саммита стала «Парижская декларация», текст которой опубликован на сайте Елисейского дворца.

Этот документ состоит из пяти пунктов:

США должны координировать контроль за выполнением будущего режима прекращения огня. Будет также создана специальная комиссия, которой предстоит реагировать на какие-либо нарушения и устанавливать, кто в них виноват.

Члены «коалиции желающих» решили продолжать поддержку Вооруженных сил Украины, которые должны стать «первой линией» предотвращения новой агрессии со стороны России. Это должно включать финансирование ВСУ, поставки оружия и помощь в построении фортификационных сооружений.

Отправка в Украину многонациональных сил, которые будут состоять из членов «коалиции желающих». Им предстоит помогать восстановлению украинской армии и «содействовать сдерживанию». «Было проведено координированное военное планирование, чтобы подготовиться к мерам по заверению в воздухе, на море и на земле, а также для восстановления Вооруженных сил Украины», — сказано в документе. Эти силы будут направлены только после окончания военных действий в Украине, и им могут помогать США.

Юридически обязывающее обязательство поддерживать Украину в случае будущего нападения России, чтобы восстановить мир. В этом пункте сказано, что подписавшие декларацию страны в будущем окончательно согласуют такие обязательства, и они «могут включать в себя использование военных возможностей, разведки, логической поддержки, дипломатических инициатив, введение дополнительных санкций».

Обязательство развивать долговременное оборонное сотрудничество с Украиной. Оно будет включать обучение военных, совместное производство оружия и сотрудничество разведок.

Кроме того, Франция, Великобритания и Украина подписали трехстороннюю декларацию, в которой Париж и Лондон выразили готовность отправить на украинскую территорию войска в случае прекращения войны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объяснил, что этот документ «открывает путь для юридического обоснования действий на территории Украины британских, французских и партнерских сил».

«[Они будут] обеспечивать безопасность украинского неба и моря, а также восстанавливать украинские вооруженные силы на будущее, — сказал Стармер. — Я могу также сказать, что после прекращения огня Британия и Франция создадут в Украине «военные хабы» и построят защищенные объекты для оружия и военного оборудования, чтобы поддерживать оборонные нужды Украины».

Российские власти неоднократно заявляли, что не согласятся с присутствием в Украине войск, поскольку считают это угрозой своей безопасности.

Что лидеры сказали на пресс-конференции

Во время итоговой пресс-конференции участники саммита говорили об этом событии как о важнейшем шаге на пути к миру.

К журналистам вышли президенты Украины и Франции, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии — а также два специальных представителя Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (последним пришлось делить один подиум).

Организовавший саммит Макрон заявил, что члены «коалиции желающих» при содействии США должны предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности. «Это должно означать, что мирное соглашение никогда не приведет к новой угрозе для Украины», — сказал об этом Макрон. Французский лидер при этом напомнил, что в прошлом Россия неоднократно нарушала мирные соглашения, в том числе с Грузией, Молдовой и Украиной.

Владимир Зеленский признал, что вопрос территорий — главное препятствие на пути к прекращению огня — остается нерешенным. Он объяснил, что Украина готова подписать с США договоры о гарантиях безопасности, но с ними «еще есть вопросы». «Самые большие вопросы, над которыми нужно еще работать, — это вопросы территориальные», — сказал украинский президент.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф при этом повторил свой обычный тезис о том, что президент США хочет установить мир в Украине, и заявил, что его миссия — «быть посредниками в мирном процессе». «Мы думаем, что в основном закончили с протоколами безопасности, чтобы люди в Украине знали: когда это закончится, то закончится навсегда», — заявил Виткофф.