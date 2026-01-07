Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.

«Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти средства будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!» — написал американский президент в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что нефть будет доставлена на американские склады судами и напрямую разгружена на территории США.

Вечером 5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента страны. Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Родригес нацелена на сотрудничество с США.