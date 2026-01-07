Европу накрыли сильные снегопады: есть погибшие, отменены сотни авиарейсов

CentralAsia (CA) - Сильные снегопады и обледенение привели к масштабным сбоям в работе транспорта по всей Европе. По данным властей, в результате инцидентов, связанных с погодой, на континенте погибли шесть человек, передает «Би-би-си».

По всей Европе были отменены сотни авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в аэропортах Парижа и Амстердама.

Во Франции три человека погибли в двух отдельных инцидентах в департаменте Ланд на юго-западе страны из-за гололеда, сообщили власти.

Еще два человека погибли в отдельных дорожно-транспортных происшествиях в регионе Парижа. Один случай произошел в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на востоке Парижа, сообщили в полиции.

В другом случае такси из-за снега врезалось в бордюр и упало в реку Марна, сообщили СМИ.

На Балканах также наблюдались снегопады и сильные дожди. В понедельник в столице Боснии Сараево женщина погибла после того, как на нее упало дерево с мокрым снегом, сообщили в полиции.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что во вторник ночью и в среду в стране ожидается еще больше снега. Он призвал людей по возможности ограничить поездки и работать из дома.

Национальная метеослужба Франции сообщила, что в среду 38 департаментов будут переведены на оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда. В ряде регионов были отменены многие железнодорожные рейсы.

Власти Парижа сообщили, что в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в среду утром в течение нескольких часов будет отменено 40% рейсов, чтобы персонал мог очистить взлетно-посадочные полосы от снега. Аэропорт Орли планировал отменить четверть своих рейсов в тот же период.

В аэропорту Схипхол в Амстердаме в среду было отменено более 400 рейсов.

Сотни пассажиров оказались заблокированы, многие не смогли попасть на стыковочные рейсы. У стоек авиакомпаний образовались длинные очереди, люди ждали информации о возобновлении полетов.

Многие отмененные рейсы выполнялись нидерландской авиакомпанией KLM, которая предупредила, что у нее почти закончилась противообледенительная жидкость для самолетов. Компания объяснила ситуацию «экстремальными» погодными условиями и задержками поставок.

В аэропорту Схипхол многие путешественники жаловались на длинные очереди и нехватку информации.

Испанский пассажир Хавьер Сепульведа, пытавшийся вылететь из Амстердама в Норвегию, сказал агентству Reuters, что ситуация в аэропорту была «хаотичной, недопустимой, разочаровывающей, раздражающей» и «совершенно неприемлемой».

По его словам, он встал в очередь к стойке помощи KLM во вторник в 06:30 по местному времени и спустя шесть часов все еще находился далеко от начала очереди.

Аэропорт Схипхол заявил, что его «снегоуборочные команды работают круглосуточно, чтобы поддерживать взлетно-посадочные полосы в рабочем состоянии, а самолеты проходят тщательную обработку от льда для обеспечения безопасности пассажиров».

Нидерландский вещатель NOS сообщил, что дополнительно были отменены еще 600 рейсов, запланированных на вылет из Схипхола в среду.

Железнодорожное сообщение также оказалось нарушено.

Во вторник утром в Нидерландах на короткое время было полностью остановлено движение поездов из-за сбоя в IT-системах.

Некоторые поезда возобновили движение после 09:00 по местному времени, однако проблемы сохранялись в течение дня. Поезда Eurostar из Амстердама в Париж либо отменялись, либо шли с опозданием.