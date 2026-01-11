Спутник НАСА впервые запечатлел цунами с беспрецедентной детализацией

CentralAsia (CA) - Спутник НАСА неожиданно зафиксировал уникальные данные о цунами, вызванном мощным землетрясением у берегов Камчатки в июле 2025 года. Снимки показали, что волны ведут себя гораздо сложнее, чем предполагали ученые, что может изменить подход к прогнозированию подобных катастроф.

Космический аппарат Surface Water Ocean Topography, известный как SWOT, оказался в нужном месте в нужное время, когда 29 июля у берегов Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это стало шестым по силе землетрясением, зарегистрированным в мире с 1900 года.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Seismic Record, спутник впервые зафиксировал высокоточное космическое изображение крупного цунами в зоне субдукции. Вместо простой волны, плавно распространяющейся по океану, данные выявили удивительно сложную картину: волны взаимодействовали, рассеивались и распространялись по всему бассейну Тихого океана гораздо более хаотично, чем ожидалось.

Анхель Руис-Ангуло из Университета Исландии и его коллеги объединили спутниковые наблюдения с измерениями глубоководных буев DART, расположенных вдоль пути цунами. Эти датчики помогли уточнить оценки землетрясения, вызвавшего волны.

Руис-Ангуло сравнил данные SWOT с новыми очками. Раньше с помощью буев DART ученые могли видеть цунами только в определенных точках огромных океанских просторов. Другие спутники в лучшем случае фиксировали лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь SWOT позволяет получить полосу шириной до 120 километров с беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря.

SWOT был запущен в декабре 2022 года в рамках совместной миссии НАСА и французского космического агентства. Его главная цель — провести первое глобальное исследование поверхностных вод Земли, включая океаны, реки и озера. Руис-Ангуло и его коллега Чарли де Марез более двух лет изучали данные спутника, анализируя повседневные океанские процессы, такие как небольшие вихри, и никогда не предполагали, что им посчастливится зафиксировать цунами.

Результаты исследования оспорили традиционное представление о поведении больших цунами. Ученые обычно описывали их как недисперсионные волны, то есть ожидалось, что волна будет распространяться как единая стабильная форма, а не распадаться на множество волн. Данные SWOT поставили под сомнение эту идею.

Когда команда сравнила спутниковые наблюдения с компьютерным моделированием, выяснилось, что модели цунами, учитывающие дисперсию волн, более точно соответствуют реальным данным, чем традиционные модели. По словам Руис-Ангуло, это означает, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью, и этот эффект необходимо количественно оценить.

Исследователи также обнаружили несоответствие между предсказанным и фактическим временем прибытия цунами, зарегистрированным двумя приливными датчиками DART. Один датчик зафиксировал цунами раньше ожидаемого, другой — позже.

Используя данные буев, команда повторно изучила источник цунами. Анализ показал, что разрыв при землетрясении распространился дальше на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров — значительно больше, чем 300 километров по оценкам других моделей.

Соавтор исследования Диего Мельгар отметил, что после катастрофического землетрясения магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году стало ясно, что данные о цунами содержат ценную информацию для определения границ скольжения на малых глубинах. Его лаборатория и другие исследовательские группы работают над способами включения данных DART в анализ землетрясений и цунами, однако это до сих пор не стало рутинной практикой.

Мельгар подчеркнул важность объединения различных типов данных. Гидродинамические модели, необходимые для моделирования DART, сильно отличаются от моделей распространения сейсмических волн, используемых для анализа данных о твердой Земле, но смешивание максимального количества типов данных критически важно для точности прогнозов.

Зона субдукции Курилы и Камчатки породила одни из самых крупных цунами в истории, включая разрушительное событие 1952 года, вызванное землетрясением магнитудой 9,0. Та катастрофа привела к созданию международной системы предупреждения о цунами, которая выпустила предупреждения по всему Тихому океану и во время события 2025 года.

Руис-Ангуло выразил надежду, что результаты подобных исследований однажды послужат обоснованием необходимости спутниковых наблюдений для прогнозирования цунами в реальном или почти реальном времени.