Nestle прекратила продажу детских смесей в Узбекистане из-за наличия в продукции токсина

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Компания Nestle Food добровольно отзывает определенные партии детского питания, реализуемого на территории Узбекистана. Речь идет о сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесях. Причиной таких действий стало выявление потенциального риска наличия токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика, говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале иностранного предприятия.

В публикации указаны номера конкретных партий продукции, которая в скором времени будет изъята из торговых точек. Отмечается, что отзыв распространяется на товары нескольких брендов: NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN кисломолочный, NAN Supreme и ALFARE Amino.

Как уточнили в компании, несмотря на минимальное содержание опасного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в Узбекистане, в рамках глобального решения Nestle по снижению потенциальных рисков с 5 января текущего года начаты мероприятия по отзыву ограниченного количества партий детского питания на территории центральноазиатской республики.

При этом иностранное предприятие Nestle Food уведомило регулятора и готово предоставить госорганам и потребителям необходимую информацию о предпринимаемых мерах на рынке Узбекистана. Покупатели, ранее приобретшие продукцию, возможно содержащую токсин, могут вернуть товары в порядке, определенном компанией.

Подчеркивается, что данный отзыв затрагивает ограниченное количество партий детских смесей. Поэтому товары других партий и прочие продукты питания от Nestle по-прежнему останутся на полках узбекских магазинов.

Ранее компания Nestle объявила об отзыве детских смесей в Казахстане. В качестве причины также было указано потенциальное наличие токсина цереулида в ряде партий продукции. Причем известно, что подобные меры введены в России и некоторых странах Европы.

Добавим, что цереулид — токсин, который не разрушается при кипячении и повторном разогреве еды. Попадание этого вещества в организм вызывает острое пищевое отравление, сопровождаемое такими симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе.