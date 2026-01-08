США захватили два танкера в Атлантическом океане, один из них — под российским флагом

CentralAsia (CA) - США объявили о захвате связанного с Венесуэлой нефтяного танкера Marinera, который после более чем двухнедельной погони через Атлантику сменил название и поднял российский флаг, передает «Би-би-си».

Танкер, первоначально известный как Bella 1, был захвачен в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США USCGC Munro, сообщило в соцсети X Европейское командование ВС США.

О захвате судна, как уточняется в сообщении, объявили Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности в координации с Министерством обороны США.

«Захват проводится в рамках распоряжения президента США, направленного против судов, находящихся под американскими санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария», — добавили в командовании.

«Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе — в любой точке мира», — написал в X глава Пентагона Пит Хегсет.

Тем временем Южное командование США сообщает о захвате еще одного танкера «теневого флота» в водах Карибского моря. Как заявили военные, судно Sophia не имело гражданства и также находилось под санкциями США.

Ранее в среду о том, что американцы начали захват танкера Marinera, шедшего под российским флагом, сообщили несколько СМИ, включая агентство Reuters, а также телеканалы CBS и CNN.

Танкер, поменявший флаг Гайаны на российский, стал одним из судов, которые пыталась задержать береговая охрана США после начала кампании давления президента Трампа на Венесуэлу.

Минтранс России, комментируя захват Marinera, опубликовал заявление, в котором указал на незаконность действий США.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года.

После этого в МИД России сообщили, что на судне Marinera есть российские граждане и призвали США не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину. Москва также потребовала от Вашингтона обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на этом судне.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинг для журналистов заявила, что постановление суда, разрешающее захват судна Marinera, также распространяется и на его экипаж, а это значит, что их можно доставить в США и привлечь к ответственности.

Как ранее сообщала Wall Street Journal со ссылкой на неназванный американский официальный источник, Москва направила к танкеру Marinera средства сопровождения военно-морского флота, в том числе подводную лодку, класс которой не называется.

По данным США, танкер, который шел без груза, ранее использовался для транспортировки венесуэльской нефти и во вторник, 6 января, находилcя между Шотландией и Исландией.

Перед началом любой военной операции США с территории Великобритании Вашингтон должен уведомить своего союзника.

В среду Минобороны Великобритании заявило, что оно поддержало США в операции по захвату танкера в Атлантике, а также пообещало «продолжить активные действия против деятельности теневого флота».

«Сегодня наши Вооруженные силы продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешное перехватывание судна Bella 1 силами США, когда оно направлялось в Россию. Эта операция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций», — говорится в заявлении министра обороны Британии Джона Хили.

Ранее Министерство обороны Великобритании заявляло, что не комментирует военную активность других стран.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился ввести блокаду против находящихся под санкциями нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и покидающих ее.

Накануне захвата лидера страны Николаса Мадуро американскими военными в субботу, 3 января, Трамп неоднократно обвинял венесуэльские власти в использовании судов для доставки наркотиков в США.

В прошлом месяце береговая охрана США пыталась взять на абордаж танкер Bella 1 в Карибском море по пути в Венесуэлу. У американских властей был ордер на захват судна, обвиненного в нарушении санкций США и перевозке иранской нефти.

После этого танкер резко изменил курс. Кроме того, он поменял название на Marinera и, как сообщается, был перерегистрирован, сменив флаг Гайаны на российский. Команда танкера также нарисовала флаг России на его борту.

Его приближение к Европе совпало с прибытием около 10 американских военно-транспортных самолетов, а также вертолетов.

Во вторник два американских чиновника сообщили CBS News, что силы сопровождения ВМФ США планируют взять судно на абордаж и что Вашингтон предпочел бы захватить его, а не потопить.

Американские чиновники, цитируемые CBS, предполагали, что США могут провести операцию по аналогии с той, что была проведена в прошлом месяце, когда морская пехота и силы специальных операций США совместно с Береговой охраной захватили танкер The Skipper — крупное нефтяное судно под флагом Гайаны — после его выхода из венесуэльского порта.

Россия заявляла, что «с озабоченностью наблюдает» за ситуацией вокруг танкера Marinera. По информации нескольких американских источников WSJ, Москва просила Вашингтон прекратить преследование судна.

Потенциальное противостояние вокруг нефтяного танкера разворачивается всего через несколько дней после того, как США захватили президента Николаса Мадуро в столице Венесуэлы Каракасе. В ходе операции по вывозу Мадуро вместе с супругой Силией Флорес в США американские силы наносили удары по объектам в городе, которые они подозревают в причастности к торговле оружием и наркотиками.