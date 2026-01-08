Зеленский призвал США задержать Кадырова, как Мадуро. Глава Чечни ответил

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский призвал американские власти высадить десант в Чечне и задержать её главу Рамзана Кадырова, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое предложение Зеленский высказал во время общения с журналистами, передает «Страна.ua».

По его словам, подобные жёсткие инструменты могут помочь оказывать давление на Москву.

«У них (американцев) есть инструменты. Они умеют. И, когда они очень хотят, они могут найти. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Найти инструменты, давить на Россию», - сказал президент, после чего привел пример с Мадуро.

«Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым. Может, тогда Путин увидит это и задумается», - добавил Зеленский.

Кадыров заявил, что призыв Зеленского к США похитить его, как они поступили с Мадуро, подтверждает попытки украинской власти «сорвать мирное урегулирование». Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, показательно, что Зеленский пригрозил не сам похитить его, а предложил сделать это властям США. Как полагает глава Чечни, это является проявлением трусости: «Трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой».

«Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите… Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы», – обратился Кадыров к украинскому президенту.

Кадыров добавил, что «враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится».