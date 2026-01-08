экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки США. Мадуро и его жена получили травмы

CentralAsia (CA) -  100 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.

«Это было вероломное нападение. К настоящему моменту известно о 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», - сказал он.

Кабельо добавил, что президент Николас Мадуро получил травму ноги во время захвата американским спецназом, а первая леди Силия Флорес — травму головы. 

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что, по данным американских властей, в ходе атаки на Каракас погибли порядка 75 человек. Среди них мирные жители и представители венесуэльских и кубинских сил безопасности. Также были ранены несколько американских военных.

В Колумбии при этом сообщали о гибели 32 граждан в столкновении с США. По заявлению Гаваны, те выполняли задачи по запросу Венесуэлы.

О травмах президента и его супруги также сообщал CNN. По информации телеканала, во время судебного слушания в Нью-Йорке 5 января у Флорес были бинты на голове, а Мадуро было тяжело садиться и вставать. Адвокат женщины при этом заявлял, что у нее сильный ушиб или перелом ребер.

Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией.

