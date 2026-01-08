экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США выходят из 66 международных организаций

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях. В их числе 31 структура Организации Объединенных Наций (ООН).

«Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США»,— написано в заявлении на сайте Белого дома. 

Как указано в сообщении, американские налогоплательщики «потратили миллиарды» на финансирование международных организаций, «получив при этом незначительную отдачу».

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com