США выходят из 66 международных организаций

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях. В их числе 31 структура Организации Объединенных Наций (ООН).

«Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США»,— написано в заявлении на сайте Белого дома.

Как указано в сообщении, американские налогоплательщики «потратили миллиарды» на финансирование международных организаций, «получив при этом незначительную отдачу».

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).