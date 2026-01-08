экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сенатор Грэм: Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России

CentralAsia (CA) -  Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что президент Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. По его словам, голосование по документу пройдет на следующей неделе.

«После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Дональд Трамп) дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России»,— написал Грэм в соцсети X.

В ноябре 2025 года Линдси Грэм говорил, что документ позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые покупают российские нефть и газ. По его словам, это позволит Дональду Трампу подтолкнуть Владимира Путина к мирным переговорам. Грэм также утверждал, что законопроект поддерживают большинство демократов и республиканцев в Конгрессе.

