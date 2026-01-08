экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В этом году Монголия отмечает 820-летие со дня основания Великой Монгольской империи

CentralAsia (MNG) -  

На очередном заседании Кабинета министров утверждена рабочая группа, ответственная за организацию и проведение торжеств, приуроченных к 820-летию основания Великой Монгольской империи. Об этом сообщает Монцамэ

В задачи группы входят всенародная популяризация истории Великой Монгольской империи; организация тематических мероприятий для граждан всех возрастов; отражение идей юбилея в программе Национального праздника; продвижение истории и культуры империи за рубежом через дипломатические миссии.

Рабочую группу возглавляет заместитель Премьер-министра Монголии, председатель Оргкомитета Национального праздника "Наадам" Хассуурийн Ганхуяг. В её состав включены представители Государственного Великого Хурала, члены Правительства, руководители министерств, ведомств и иных государственных организаций.

