Монголия примет у себя Всемирный день лошади

CentralAsia (MNG) - 79-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3 июня 2025 года приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля «Всемирным днем ​​лошади» — инициативу, предложенную президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

В этом году Монголия впервые примет масштабное празднование Всемирного дня лошади, которое соберет 10 000 всадников из 56 стран.

Мероприятие состоится в Хуй Долоон Худаг, на окраине Улан-Батора, 11–13 июля 2026 года. В настоящее время организаторы разрабатывают обширную программу, призванную продемонстрировать чудеса верховой езды. Предварительно запланированы пять тематических зон, охватывающих развлечения, иппотерапию, традиционные методы лечения, культурные программы и носителей наследия из всех 21 аймаков.

В 2013 году Монголия организовала мероприятие, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, в Хуй Долоон Худаг, включавшее скачки на 3000 лошадей и парад 10 000 всадников в традиционных национальных костюмах с полным комплектом седла и снаряжения.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2023 году в мире насчитывалось в общей сложности 60,8 миллионов лошадей.

В Монголии огромное количество лошадей, значительно превосходящее численность населения. По состоянию на конец 2023 года в стране насчитывалось 4,8 миллиона лошадей из общего поголовья в 64,7 миллиона голов скота. Монголы тесно связаны с лошадьми, которые играют жизненно важную роль в кочевой жизни и широко используются для верховой езды и транспортировки. Лошади занимают центральное место в монгольской культуре, охватывая не только традиционные скачки и производство айрага (ферментированного кобыльего молока), но и связанные с ними церемониальные обряды, народные игры, восхваление победивших лошадей и общественные праздники, сопровождающие эти традиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения