Улан-Батор включит учеников начальных школ в «Молочную программу»

CentralAsia (MNG) - В этом году столица Улан-Батора включит в «Программу молока» 189 600 учеников 1-5 классов.

С 2024 года канцелярия губернатора Улан-Батора регулярно, два-три дня в неделю, обеспечивает молоком 19 000 учеников в отдельных школах города. Для расширения программы в бюджете Улан-Батора на 2026 год выделено 8,9 миллиарда тугриков, что позволит обеспечивать молоком 189 000 учеников 1-5 классов государственных школ один раз в неделю.

По данным канцелярии губернатора Улан-Батора, опросы, проведенные среди учеников и родителей в школах, которые регулярно получают молоко с 2024 года, показывают, что потребление молока, богатого витамином D и кальцием, улучшает здоровье зубов и иммунитет, а также снижает хрупкость костей у детей. Таким образом, в этом году расходы на молоко в один день будут покрываться Администрацией губернатора столицы Улан-Батора, в один день — районными и местными властями, а в один день — родителями, что позволит учащимся получать молоко три дня в неделю. Ожидается, что это положительно скажется на физическом развитии, здоровье и успеваемости. Международный опыт показывает, что в таких странах, как Китайская Народная Республика, Республика Корея и Япония, где дети регулярно получают молоко, средний рост детей увеличился. Для поддержки роста и развития детей и укрепления физического иммунитета с 2024 года реализуется целевая программа «Молочный иммунитет».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения