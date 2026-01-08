Монголия закупит 710 тыс. тонн бензина в России

CentralAsia (MNG) - Об этом сообщил замминистра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Энхтувшин Бэгзсурэн. По его словам, страна подписала соглашение о закупке в январе 2026 года 710 тыс. тонн российского бензина АИ-92.

«В этом месяце мы подписали и подтвердили соглашение с российским нефтеперерабатывающим заводом в Ангарске о закупке 710 000 тонн бензина АИ-92. Потребление нефтепродуктов в нашей стране ежегодно увеличивается примерно на 30%. Поставки топлива из России в Монголию не сократились. Тем не менее, в январе мы разместили заказ на увеличение поставок примерно на 60%», — заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли.

По его информации, по состоянию на 5 января поставки нефтепродуктов в Улан-Батор стабилизировались и ведомство начало работу над наращиванием 20-дневных запасов бензина АИ-92 и АИ-95. Проблем с обеспечением запасов дизельного топлива нет, его поставки на начало 2026 года составили 197 тыс. тонн.

