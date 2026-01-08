экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия готова участвовать в развитии энергетики Монголии

CentralAsia (MNG) -  Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал  глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран Александр Козлов.

"Коллеги наши (Монголия – ред.) пытаются создать энергетику современную, соответствующую вызовам. Мы готовы в ней участвовать. Это проекты, связанные с реконструкцией ТЭЦ-3, это участие в нашей компании "Росатом", это вопросы, связанные со строительством гидроэлектростанций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как отмечает Козлов, сотрудничество в сфере энергетики является важным направлением, так как Монголия является крупным потребителем энергии, которую производит РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com