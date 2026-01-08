Национальный онкологический центр Монголии провел первую роботизированную операцию

CentralAsia (MNG) - Национальный онкологический центр Монголии (НОКЦМ) провёл первую в истории роботизированную операцию 28 декабря 2025 г., что стало важной вехой в развитии услуг по оперативному лечению.

Подготовительная работа по внедрению роботизированной хирургии в Монголии велась непрерывно в течение последних трёх лет. Эта передовая и мощная технология хирургического лечения уже внедрена в 69 странах мира.

Роботизированная хирургия предоставляет хирургам «третью руку», позволяющую проводить высокоточные операции. После полной локализации эта технология также позволит проводить операции дистанционно при наличии сверхбыстрого подключения к интернету.

Внедряя роботизированную хирургию — одно из последних достижений мировой медицинской науки, — Монголия сотрудничает с Корейским обществом трансплантации печени. Министр здравоохранения Чинбурэн Жигжидсурэн заявил, что прилагаются усилия для того, чтобы граждане Монголии не отставали от мировых достижений в области медицины и не испытывали финансовых трудностей из-за болезней. Он выразил гордость за молодых врачей, медсестёр и медицинские бригады и пожелал им дальнейших успехов.

Министр также отметил, что за последние 20 лет развитие лапароскопической хирургии заложило основу для успешного внедрения роботизированной хирургической технологии. Он подчеркнул, что роботизированная хирургия станет важным шагом, ценным опытом и источником уверенности в том, что самые передовые мировые технологии будут внедрены в систему здравоохранения Монголии.

С 2021 года в стране в три этапа реализуется проект под названием «Создание национальной сети по профилактике и раннему выявлению рака» с финансированием в размере 10 миллионов евро в рамках кредитного соглашения между правительством Монголии и правительством Австрии.

В результате этой инициативы Национальный центр онкологии и кардиохирургии приобрел современное диагностическое и лечебное оборудование, в том числе аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерный томограф (КТ), ангиограф и цифровую маммографическую систему с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря этим обновлениям центр приблизился к международным стандартам и расширил свои возможности по выявлению, диагностике и лечению рака на ранних стадиях.

В 2022 году Национальный центр онкологии Монголии также модернизировал лучевую терапию, внедрив технологии на основе линейного ускорителя, тем самым расширив возможности лечения рака и повысив доступность услуг. С прошлого года центр начал проводить операции по удалению глубоко расположенных опухолей головного мозга, которые ранее считались неоперабельными в Монголии. Кроме того, после успешного проведения первой трансплантации печени от живого донора в сотрудничестве с хирургами из Медицинского центра Самсунг в Республике Корея в 2018 году монгольские врачи центра теперь самостоятельно проводят такие операции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения