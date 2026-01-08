Список 66 международных организаций, из которых выходят США
|Предыстория: США выходят из 66 международных организаций
CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении выйти из 66 международных организаций, включая структуры, связанные с Организацией Объединённых Наций, а также независимые межправительственные и многосторонние инициативы.
Согласно документу, выход затронет 35 организаций, не входящих в систему ООН, и 31 структуру ООН.
Организации, не входящие в ООН
- Круглосуточное соглашение об экологически чистой энергии
- Совет по планированию Коломбо
- Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
- Образование не терпит отлагательств
- Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам
- Форум европейских национальных научно-исследовательских лабораторий автомобильных дорог
- Коалиция за свободу в интернете
- Глобальный фонд вовлечения сообществ и повышения устойчивости
- Глобальный форум по борьбе с терроризмом
- Глобальный форум по киберэкспертизе
- Глобальный форум по миграции и развитию
- Межамериканский институт исследований глобальных изменений
- Межправительственный форум по горнодобывающей промышленности, полезным ископаемым, металлам и устойчивому развитию
- Межправительственная группа экспертов по изменению климата
- Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам
- Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурного наследия
- Международный консультативный комитет по хлопку
- Международная организация по вопросам права развития
- Международный энергетический форум
- Международная федерация советов по делам искусств и культурных агентств
- Международный институт демократии и содействия выборам
- Международный институт правосудия и верховенства права
- Международная исследовательская группа по свинцу и цинку
- Международное агентство по возобновляемым источникам энергии
- Международный солнечный альянс
- Международная организация по тропической древесине
- Международный союз охраны природы
- Панамериканский институт географии и истории
- Партнерство в целях атлантического сотрудничества
- Региональное соглашение о сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженными ограблениями судов в Азии
- Совет регионального сотрудничества
- Сеть по вопросам политики в области возобновляемой энергетики для XXI века
- Научно-технический центр в Украине
- Секретариат Тихоокеанской региональной программы по охране окружающей среды
- Венецианская комиссия Совета Европы
Организации, входящие в ООН
- Департамент экономических и социальных дел
- Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОК) — Экономическая комиссия для Африки
- ЭКОСОК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
- ЭКОСОК — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
- ЭКОСОК — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии
- Комиссия по международному праву
- Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
- Международный торговый центр
- Офис специального советника по Африке
- Офис Специального представителя Генерального секретаря по делам детей в вооруженных конфликтах
- Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта
- Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросам насилия в отношении детей
- Комиссия по миростроительству
- Фонд миростроительства
- Постоянный форум по вопросам лиц африканского происхождения
- Альянс цивилизаций ООН
- Программа ООН по сотрудничеству в области сокращения выбросов, связанных с обезлесиванием и деградацией лесов в развивающихся странах
- Конференция ООН по торговле и развитию
- Фонд ООН по вопросам демократии
- Энергетическая служба ООН
- Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата
- Программа ООН по населенным пунктам
- Институт ООН по подготовке кадров и исследованиям
- Океаны ООН
- Фонд народонаселения ООН
- Реестр обычных вооружений ООН
- Совет руководителей системы ООН по координации
- Колледж штабных офицеров системы ООН
- Вода ООН
- Университет ООН
