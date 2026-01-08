Список 66 международных организаций, из которых выходят США

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении выйти из 66 международных организаций, включая структуры, связанные с Организацией Объединённых Наций, а также независимые межправительственные и многосторонние инициативы.

Согласно документу, выход затронет 35 организаций, не входящих в систему ООН, и 31 структуру ООН.

Организации, не входящие в ООН

Круглосуточное соглашение об экологически чистой энергии Совет по планированию Коломбо Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Образование не терпит отлагательств Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам Форум европейских национальных научно-исследовательских лабораторий автомобильных дорог Коалиция за свободу в интернете Глобальный фонд вовлечения сообществ и повышения устойчивости Глобальный форум по борьбе с терроризмом Глобальный форум по киберэкспертизе Глобальный форум по миграции и развитию Межамериканский институт исследований глобальных изменений Межправительственный форум по горнодобывающей промышленности, полезным ископаемым, металлам и устойчивому развитию Межправительственная группа экспертов по изменению климата Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурного наследия Международный консультативный комитет по хлопку Международная организация по вопросам права развития Международный энергетический форум Международная федерация советов по делам искусств и культурных агентств Международный институт демократии и содействия выборам Международный институт правосудия и верховенства права Международная исследовательская группа по свинцу и цинку Международное агентство по возобновляемым источникам энергии Международный солнечный альянс Международная организация по тропической древесине Международный союз охраны природы Панамериканский институт географии и истории Партнерство в целях атлантического сотрудничества Региональное соглашение о сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженными ограблениями судов в Азии Совет регионального сотрудничества Сеть по вопросам политики в области возобновляемой энергетики для XXI века Научно-технический центр в Украине Секретариат Тихоокеанской региональной программы по охране окружающей среды Венецианская комиссия Совета Европы

Организации, входящие в ООН

Департамент экономических и социальных дел Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОК) — Экономическая комиссия для Африки ЭКОСОК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна ЭКОСОК — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ЭКОСОК — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии Комиссия по международному праву Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов Международный торговый центр Офис специального советника по Африке Офис Специального представителя Генерального секретаря по делам детей в вооруженных конфликтах Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросам насилия в отношении детей Комиссия по миростроительству Фонд миростроительства Постоянный форум по вопросам лиц африканского происхождения Альянс цивилизаций ООН Программа ООН по сотрудничеству в области сокращения выбросов, связанных с обезлесиванием и деградацией лесов в развивающихся странах Конференция ООН по торговле и развитию Фонд ООН по вопросам демократии Энергетическая служба ООН Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Рамочная конвенция ООН об изменении климата Программа ООН по населенным пунктам Институт ООН по подготовке кадров и исследованиям Океаны ООН Фонд народонаселения ООН Реестр обычных вооружений ООН Совет руководителей системы ООН по координации Колледж штабных офицеров системы ООН Вода ООН Университет ООН