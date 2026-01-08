экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Улан-Батор построит и модернизирует 85.8 км дорог в 2026 году

CentralAsia (MNG) -  В этом году Улан-Батор планирует построить 52 километра дорог и дорожной инфраструктуры в 13 местах, а также провести ремонтные и восстановительные работы на 33.8 километрах дорог в пяти местах, согласно информации канцелярии губернатора столицы Улан-Батора.

В общей сложности строительные, ремонтные и модернизационные работы охватят 85.8 километра дорог и дорожной инфраструктуры. Кроме того, в двух местах будут построены пешеходные мосты, а в двух местах будет установлено уличное освещение на 31 километре дорог.

